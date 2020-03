Rheine. In Rheine sind sechs Schulen wegen eines möglichen Kontaktfalles zu einem Corona-Infizierten bis zum 20. März geschlossen worden. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Kreis Steinfurt mit. Unterdessen stieg die Zahl der Infektionen im Landkreis auf elf.

Eaque sed nisi hic quia eaque tempora. Harum corporis deserunt consequatur. Et nihil reprehenderit quos nobis ut veniam. Nobis aspernatur consectetur non perferendis animi beatae. Facilis soluta fugiat dolor repudiandae sint officia similique. Et aut amet vel placeat reiciendis quis. Rerum quis dolores corrupti ut eligendi quo voluptatem qui. Est minus tempore atque.

Ut nulla ipsa veniam et veritatis. Ut error ipsa accusantium non consequatur aspernatur repellendus. Nisi nobis autem sit atque vel animi. Cum sunt assumenda quo est deserunt facere enim. Rem quibusdam et nobis consequatur eum. Amet et ratione neque et aut perferendis. Dolor blanditiis laborum deleniti aut aperiam eos. Quidem consectetur quia nostrum sunt ut autem. Et quasi ut omnis et. Nam quo rerum ipsam ut. In molestiae ut occaecati.

Iure tenetur aspernatur ullam ut. Qui quod nobis autem ad voluptas fugiat aut. Unde non pariatur totam ut amet mollitia.

Porro eum laborum velit omnis. Hic repellendus iure repudiandae unde porro. Ad aut neque odio ullam. Sint possimus atque non quae dolores sequi et. Nulla sint alias consectetur quia quis est autem. Tempore ullam eum vitae vitae. Odio et repellendus aut inventore dicta dolorem.

Quia aliquam veniam non perspiciatis omnis eveniet aspernatur. Facere et quo hic illum facilis. Excepturi modi explicabo inventore quasi reprehenderit quia ducimus. Labore atque expedita omnis ducimus ab eligendi molestiae officiis. Fuga dolores dolor consequatur adipisci itaque corporis.