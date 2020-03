Paderborn. Paderborns Sportchef Martin Przondziono hat seinem Trainer Steffen Baumgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erneut den Rücken gestärkt.

„Wir werden auf keinen Fall reagieren, das weiß ich ganz sicher“, sagte der 50-Jährige in der Halbzeitpause der Partie gegen den 1. FC Köln beim Streamingdienst DAZN: „Das Brett, auf dem er gehen darf, ist ziemlich dick. Das werde ich auch nicht durchsägen.“ Der SCP lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 zurück.

Zwar habe Baumgart (48) keinen „Freifahrtschein“, fügte Przondziono an. „Aber so lange wir das Gefühl haben, dass wir gut zusammenarbeiten und es sich in die richtige Richtung entwickelt, passt das.“