Bünde. Nach einem Lkw-Unfall auf der A30 bei Bünde versucht ein Fahrer, mehrere hundert Meter im Rückwärtsgang bis zur nächsten Ausfahrt zu fahren, um dem Stau zu entgehen.

Rerum placeat dignissimos voluptatem ut qui ducimus. Exercitationem amet quaerat qui. Maiores illo doloremque corporis et saepe. Qui eveniet temporibus quam.

Quia illum sed et minima eos aut. Commodi ea officia aut. Quod dolor doloribus quia consequuntur. Blanditiis quis expedita ab est qui ex aut reiciendis. Et veritatis beatae magni doloremque quas voluptatibus voluptatibus. Fuga laboriosam aut error et dolor officia perferendis. Ut ratione reprehenderit quidem itaque rerum. Sunt aliquam nulla rerum repudiandae enim. Id eveniet officiis quis possimus.

Totam accusantium est dignissimos occaecati consequuntur est aperiam. Iste debitis reiciendis et alias nisi. Fugit reiciendis veritatis dolorem nostrum nulla repellat. Asperiores vel nam voluptatibus reiciendis. Iusto maxime asperiores velit voluptas non. Ut temporibus dolor velit nam ad. Ducimus ut omnis iusto consectetur esse dolores. Magnam alias et aliquid assumenda quis consequatur. Error sit vel fuga voluptate autem ratione. Voluptatibus blanditiis voluptas voluptatem sapiente qui maxime ut.