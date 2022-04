ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael Borken 2000 Schweine bei Feuer in Mastbetrieb in Ahaus getötet Von dpa | 27.04.2022, 12:17 Uhr

Bei einem Brand in einem Mastbetrieb im westfälischen Ahaus sind rund 2000 Schweine ums Leben gekommen. Eine von mehreren Stallungen sei komplett vernichtet, berichtete die Polizei im Kreis Borken am Mittwoch. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Hallen mit jeweils mehreren Tausend Tieren habe die Feuerwehr verhindern können. Was den Großbrand am Dienstagabend auslöste, war zunächst unbekannt. Es wurde mit einem Millionenschaden gerechnet.