Krefeld 20-Jähriger stirbt nach Badeunfall Von dpa | 07.08.2022, 20:53 Uhr

Trotz zunächst erfolgreicher Rettung aus dem Wasser und Wiederbelebungsversuchen im Krankenhaus ist ein 20-Jähriger nach einem Badeunfall in Krefeld ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache im Wasser untergegangen, konnte jedoch von Rettungskräften zunächst gerettet werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Allerdings schwebte er den Angaben zufolge schon zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Am frühen Abend sei der Mann schließlich im Krankenhaus verstorben.