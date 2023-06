Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Oberbergischer Kreis 20 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Odenspiel Von dpa | 30.06.2023, 20:34 Uhr

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L324 in Odenspiel (Oberbergischer Kreis) gestorben. Er habe am Freitagabend ein Auto überholen wollen, das gerade nach links abgebogen sei, teilte die Polizei mit. Dabei seien die beiden Fahrzeuge kollidiert. Der 20-Jährige starb den Angaben zufolge nach einem erfolglosen Reanimationsversuch, die 47 Jahre alte Fahrerin des Autos erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die L324 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.