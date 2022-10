Polizei Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Gütersloh 20-Jähriger mutmaßlich bei Streit lebensgefährlich verletzt Von dpa | 31.10.2022, 17:30 Uhr

Ein 20-Jähriger ist in Steinhagen im Kreis Gütersloh mutmaßlich bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Ein 16-Jähriger habe sich am Montagmorgen gemeldet und berichtet, dass es an einem Bahnhof zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, berichtete die Polizei. Beteiligt seien er selbst, eine 17-Jährige und der 20-Jährige gewesen. Im Laufe der Auseinandersetzung habe ihm der 20-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei anschließend in Richtung Gleise davongelaufen.