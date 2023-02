Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 20-Jähriger fällt auf Parkplatz von seinem Quad Von dpa | 15.02.2023, 06:38 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Quad in Hamm ist der Fahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige sei auf einem Parkplatz von seinem Fahrzeug gefallen, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Das Quad habe sich bei dem Unfall überschlagen. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.