Susanne Schulze Bockeloh auf ihrem Hof in Münster. Foto: Guido Kirchner/dpa

Münster. Die Bauernverbände in den Ländern sind fest in Männerhand. Erstmals in Deutschland will jetzt eine Frau an die Spitze. Susanne Schulze Bockeloh will Johannes Röring in Westfalen-Lippe beerben.