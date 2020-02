Abgase kommen aus einem Auspuff eines Autos. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Symbolbild

Münster. Heute geht es am Oberverwaltungsgericht in Münster in Sachen Dieselfahrverbote Schlag auf Schlag. Gleich zu sechs Städten stehen Vergleichsgespräche an. Am Dienstag gab es bei dem Treffen zu Wuppertal einen kleinen Rückschritt.