Bocholt/Münster. Bei einem Streit in Bocholt ist ein 21-Jähriger am Samstag getötet worden. Tatverdächtig ist ein 33-Jähriger. Der 21-Jährige soll eine Beziehung zu der vom 33-Jährigen getrennt lebenden Frau gehabt haben.

Am Samstagabend gegen 21.35 Uhr war es in Bocholt zum Streit zwischen den beiden Männer gekommen, teilten die Polizei in Münster und Bocholt sowie die Staatsanwaltschaft Münster mit. "Nach ersten Erkenntnissen trafen die beiden Kontrahenten aufeinander und gerieten, möglicherweise zunächst verbal, in Streit. Im Verlauf dessen zückte einer von ihnen ein Messer. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Verletzungen erlitten", wird Kriminalhauptkommissar Joachim Poll, Leiter der Mordkommission, in der Mitteilung zitiert.

Der 21-Jährige starb im Krankenhaus. Die Polizei nahm den 33-Jährigen noch in der Nacht fest.

Streit aus Eifersucht?

"Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen hatte der 21-jährige Bocholter eine Beziehung zu der von dem 33-Jährigen getrennt lebenden Frau", wird Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt zitiert. "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der 33-Jährige aus Eifersucht gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an".

Am Sonntag wurde die Leicht des 21-Jährigen in Münster obduziert. Dem Ergebnis zufolge verblutete er aufgrund der zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen.