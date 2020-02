Verkehrskontrolle: Polizei erwischt 16-Jährigen am Steuer CC-Editor öffnen

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Archivbild

Borken. Die Polizei in Borken hat in der Nacht auf Sonntag einen 16-Jährigen am Steuer eines Autos mit falschen Kennzeichen erwischt.