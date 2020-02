Bielefeld. Der spektakuläre Fallrückzieher von Marcel Hartel ist das Tor des Jahres 2019.

Der Treffer des 24 Jahre alten Fußball-Profis wurden von den Zuschauern der ARD-Sportschau mit großer Mehrheit zum schönsten des vergangenen Jahres gewählt.

Im Dress des 1. FC Union Berlin traf der offensive Mittelfeldspieler am 31. Januar 2019 gegen seinen Ex-Club 1. FC Köln bereits nach 25 Sekunden. Gejubelt hat er damals nicht, denn bei seinem Heimatverein Köln hatte er seine gesamte Jugend gespielt. Nach dem Aufstieg der Berliner in die Bundesliga wechselte Hartel im vergangenen Sommer zu Arminia Bielefeld und bekam die Auszeichnung deshalb am Samstag auf der Bielefelder Alm von Mitspieler Jonathan Clauss überreicht.

„So eine Trophäe bekommt man nicht jedes Jahr. Das ist für mich was Besonderes“, sagte Hartel, der in dieser Saison bei den Arminen noch ohne Torerfolg ist.