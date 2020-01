E-Bike-Fahrer in Münster mit 3,76 Promille unterwegs CC-Editor öffnen

Münster. Der Atemalkoholtester zeigte einen Wert von 3,76 Promille an: Ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Dienstagnachmittag auf einer Straße in Münster ins Straucheln geraten und mit einem geparkten Auto kollidiert.