Paderborn. Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat den erst im Sommer verpflichteten Mittelfeldspieler Marcel Hilßner für ein halbes Jahr an den Drittliga-Club Hallescher FC ausgeliehen.

Das gab der Aufsteiger am Dienstag bekannt. Der 24-Jährige kam vor dieser Saison von Hansa Rostock nach Paderborn, wurde dort in der Bundesliga aber noch nicht eingesetzt. „Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, dass Marcel häufiger in einer höheren Spielklasse zum Einsatz kommt. Deshalb ist die aktuelle Leihe für beide Seiten der richtige Schritt“, sagte Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono.