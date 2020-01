Münster. Wegen anhaltender Verstöße gegen den Tierschutz muss ein Landwirt zwei Schweinezuchtbetriebe in den Kreisen Steinfurt und Coesfeld auflösen. Bei Kontrollen wurden seit 2016 wiederholt zahlreiche Mängel entdeckt.

