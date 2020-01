An der Außenfassade des OVG Münster. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Münster. In einer Reihe von Verfahren um drohende Fahrverbote in NRW-Städten gibt es jetzt ein Ergebnis zu Bonn. Das Oberverwaltungsgericht in Münster verkündet, was ein Schlichtungsgespräch gebracht hat.