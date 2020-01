Die Ermittler am Tatort. Foto: Nordwest-Media-TV

Ibbenbüren. Nach dem Wohnungsbrand mit einem Todesopfer an der Wilhelmstraße in Ibbenbüren hat die Polizei einen 26-jährigen Tecklenburger festgenommen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Er soll den 30-jährigen Bewohner „heimtückisch getötet“, sprich: ermordet und anschließend das Feuer gelegt haben. Der Beschuldigte selbst schweigt bislang zur Tat.