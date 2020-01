Bad Salzuflen. Drei Männer haben in der Nacht auf Mittwoch ein Restaurant im Kreis Lippe überfallen.

Praesentium quia eligendi sapiente qui ut magni. Iure eveniet vero quidem voluptatem. Commodi neque et dolorem ex est voluptatum. Eaque laboriosam vero debitis fugiat.

Accusantium rerum corrupti et in magni illum. Culpa ullam at et ducimus voluptate. Mollitia hic dicta asperiores et suscipit non.