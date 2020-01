Ein Täter nach Raubüberfall auf Supermarkt in Kirchlengern auf der Flucht CC-Editor öffnen

Die Ermittlungen der Polizei nach dem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Kirchlengern dauern an. Symbolfoto: Jörn Martens

Kirchlengern. In Kirchlengern (Kreis Herford) musste am Dienstagabend ein Spezialeinsatzkommando ausrücken, weil zwei bewaffnete Täter einen Supermarkt überfallen hatten. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich noch mehrere Kunden und Angestellten in dem Geschäft.