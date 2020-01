Mann in Münster tötet Freundin und anschließend sich selbst CC-Editor öffnen

Foto: dpa/Patrick Seeger

Osnabrück. Am Donnerstagabend sind in einer Wohnung in Münster zwei Tote gefunden worden. Es handelt sich um eine 23-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um Mord mit anschließendem Suizid.