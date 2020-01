Dreijährige steigt unbemerkt in Schulbus in Münster CC-Editor öffnen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/dpa

Münster. Sie wollte offenbar lieber in die Schule als in ihre Kita: Eine Dreijährige folgte am Freitagmorgen in Münster "unbemerkt den wartenden Kindern in den Schulbus", berichtete die Polizei.