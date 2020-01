Halle (Westfalen). Namensänderung in Halle (Westfalen): Das langjährige Gerry Weber Stadion heißt von sofort an OWL Arena.

Dies teilte die Geschäftsleitung der OWL Sport & Event GmbH & Co OHG am Dienstag mit. Hinter der Umbenennung steht ein Konzept, in das viele namhafte Sponsoren aus der Region Ostwestfalen-Lippe eingebunden sind. „Wir haben schon immer großen Wert auf die Verwurzelung in der heimatlichen Region gelegt. Und wir konnten uns stets auf das Vertrauen der ostwestfälischen Wirtschaft verlassen“, sagte Geschäftsleiter Ralf Weber.