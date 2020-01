Drohende Diesel-Fahrverbote: Ergebnis am 22. Januar CC-Editor öffnen

Ein Schild mit dem Hinweis auf ein künftiges Dieselfahrverbot. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Münster. Nach über vier Stunden ist am Oberverwaltungsgericht in Münster ein Schlichtungsgespräch zwischen dem Land und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zu drohenden Diesel-Fahrverboten in Dortmund zu Ende gegangen.