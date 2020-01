Ein Schild mit dem Hinweis auf ein künftiges Dieselfahrverbot. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Münster. Nach Essen kommen jetzt Dortmund und Bonn an die Reihe: Im juristischen Tauziehen um drohende Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in NRW vermittelt das Oberverwaltungsgericht in Münster weiter. Das Land und die Deutsche Umwelthilfe müssen sich einigen.