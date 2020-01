Bielefeld. Ein Jugendlicher soll in Bielefeld einen 83-Jährigen geschlagen haben. Daraufhin ist der Senior gestürzt. Dieser hatte dem Jugendlichen zuvor einen Verhaltenshinweis gegeben.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, war der 83-jährige Bielefelder bereits am Freitagmittag zu Fuß im Stadtteil Brackwede unterwegs. Ihm kam ein Jugendlicher in Begleitung einer Jugendlichen entgegen. Während das Mädchen auswich, ging der Junge weiter auf den Senioren zu. Nachdem dieser ihm einen Verhaltenshinweis erteilte, schlug der Junge dem Senioren mit der flachen Hand gegen die Schulter und den Hinterkopf. Der Senior, der auf eine Gehhilfe angewiesen ist, stürzte daraufhin zu Boden. Das Mädchen stand abseits am Gehweg und bat den Jungen aufzuhören. Schließlich gingen beide davon.

Der Senior erstatte Strafanzeige. Dabei erklärte er, dass er keine medizinische Hilfe benötigen würde. Zwei Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Diese sowie der 83-Jährige beschreiben den Jugendlichen wie folgt: Männlich, 15 bis 16 Jahre alt, normale Statur und schmales Gesicht. Er hat kurze Haare, die dunkelblond oder braun gewesen sein sollen. Der Jugendliche trug eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit weißen Streifen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegen.