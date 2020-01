Als Ausdruck ihrer Trauer um die 54-Jährige legten Bürger Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Foto: Heike von Schulz

Preußisch Oldendorf. Wenige Tage nach der tödlichen Attacke auf eine Frau in Preußisch Oldendorf ist die Anteilnahme der Menschen im Kreis Minden-Lübbecke groß. Jeden Tag werden am Tatort an der Mindener Straße Kerzen entzündet und Blumen niedergelegt.