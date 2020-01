Lengerich. Vor dem Haupteingang der Helios-Klinik in Lengerich (Kreis Steinfurt) hat ein Patient bei Minusgraden zuckend und mit Schaum vorm Mund rund eine Dreiviertelstunde vor der verschlossenen Tür gelegen, ohne behandelt zu werden. Zeugen hatten den Mann in der Nacht zum 1. Dezember entdeckt, unterkühlt und eingenässt, wie einer von ihnen gegenüber unserer Zeitung berichtete.

