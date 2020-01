Frauenleiche in Borgholzhausen gefunden – 37-Jährige wurde wohl getötet CC-Editor öffnen

In Borgholzhausen soll eine Frau getötet worden sein. Foto: Alexander Heim

Osnabrück . In einer Wohnung in Borgholzhausen ist am Mittwochmorgen eine Frauenleiche gefunden worden. Erste Hinweise deuten auf eine äußere Gewalteinwirkung hin. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.