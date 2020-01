Emsdetten. Elf Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Emsdetten im Landkreis Steinfurt verletzt worden, einer davon schwer.

Das Feuer war aus zunächst unklaren Gründen am Sonntagabend ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Sechs Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.