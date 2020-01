So viele Besucher wie nie in LWL-Museen CC-Editor öffnen

Ein Besucher geht vor dem Bild „Der Niedergang einer Lawine in Grautönen“ von J.M.W. Turner entlang. Das LWL-Museum für Kunst und Kultur bringt rund 80 seiner Werke nach Münster. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild

Münster. Mit mehr als 1,9 Millionen Menschen haben die Kultureinrichtungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) 2019 so viele Besucher gehabt wie nie zuvor. Das seien abermals knapp 300 000 mehr als im Vorjahr, teilte der LWL am Donnerstag mit. Publikumsmagneten waren demnach insbesondere die große Turner-Ausstellung im Museum für Kunst und Kultur sowie die Naturkundeschau zum Gehirn, beide waren in Münster. Ein weiterer Grund für das Rekordergebnis sei ein Programm, mit dem Schüler kostenlos zu den Museen fahren können. Sie haben zudem freien Eintritt.