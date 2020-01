Blaulicht auf einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa

Borken. Nach dem Tod einer Frau in Borken hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den ehemaligen Lebensgefährten der 52-Jährigen beantragt. In der Vernehmung habe der 59-Jährige eingeräumt, sich in der Tatnacht mit der Frau gestritten zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Allerdings habe er angegeben, sich nicht an das Geschehen erinnern zu können. Der Verdächtige sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.