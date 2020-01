Symbolfoto: dpa/Patrick Seeger

Borken. Ein Mann soll in Borken in Westfalen in der Silvesternacht seine 52 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin mit Messerstichen getötet haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Neujahrstag mitteilten, stehe der 59-Jährige unter dringendem Verdacht. Vor der Tat soll ein Streit eskaliert sein.