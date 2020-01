Präses Annette Kurschus. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

Dresden/Bielefeld. Gerade auch aus dem Glauben heraus kann man sich nach Meinung von Präses Annette Kurschus für die Umwelt einsetzen. Etwa „für die verletzte und bedrohte Erde, auf der wir leben“, sagte Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, in einem vom ZDF übertragenen Neujahrsgottesdienst aus der Dresdner Frauenkirche. „Für die Generationen nach uns, die auch auf dieser Erde leben wollen. Für Menschen, die uns jetzt brauchen - an Ländergrenzen, an Meeresküsten, im Nachbarhaus, in meiner Familie.“