Nach Explosion in Ibbenbüren: Mordkommission im Einsatz CC-Editor öffnen

Foto: NWM-TV

Ibbenbüren. Zwei Menschen sind in der Silvesternacht bei einer Gasexplosion in einem Haus in Ibbenbüren verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach der Explosion ist eine Mordkommission im Einsatz.