Polizei findet 34-Jährige tot in ihrer Wohnung in Bielefeld

Symbolfoto: dpa

Bielefeld. Eine 34 Jahre alte Frau ist am vergangenen Montag tot in ihrer Wohnung in Bielefeld gefunden worden. Sie ist offenbar erwürgt worden. Die Polizei verdächtigt einen 59-jährigen Nachbarn, für den Tod der Frau verantwortlich zu sein.