Paderborns Trainer Steffen Baumgart klatscht in die Hände. Foto: Friso Gentsch/dpa

Paderborn. Anders als in den vergangenen Jahren könnte der SC Paderborn in der anstehenden Winterpause doch ein Trainingslager beziehen. „Wir prüfen das“, sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart am Sonntagabend nach dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. „Durch die große Nässe in diesem Jahr sind unsere Plätze in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagte Baumgart.