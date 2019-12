Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Münster CC-Editor öffnen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa

Münster. Bei einem Wohnungsbrand in Münster ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Vormittag zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wolbeck gerufen, weil Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung kamen.