Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigt Paderborns Sebastian Vasiliadis nach einem Foul die Gelbe Karte. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Paderborn. Paderborns Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis ist an der Leiste operiert worden. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Eigentlich hatte sich Vasiliadis erst in der Winterpause operieren lassen wollen. Da der 22-Jährige wegen seiner fünften Gelben Karte am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt aber zum Hinrunden-Abschluss gesperrt ist, wurde der Eingriff vorgezogen. Vasiliadis plagt sich schon seit Wochen mit Leistenbeschwerden herum. Er soll im Verlauf der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.