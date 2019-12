Ein lilafarbener See in Münster gibt Rätsel auf CC-Editor öffnen

Das Wasser in dieser Gräfte an der Promenade in Münster unweit des Buddenturmes hat sich lila verfärbt. Foto: Martin Kalitschke

Münster. Ein lilafarbener See an der Promenade in Münster gibt Rätsel auf. Was hat es mit der Verfärbung auf sich?