Halle/Westf. Mit einem „Best of“-Programm kommt die Sängerin Beatrice Egli am 26. Februar 2021 ins Gerry Weber Event Center in Halle. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die Schweizerin Beatrice Egli ist von Geburt an ein Glückskind. Sie wurde 1988 in dem Ort Lachen im Kanton Schwyz geboren. Große Bekanntheit erlangte sie, als sie 2013 die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewann. Ihre nachfolgenden Alben erreichten alle Platin- und Goldstatus – nur das aktuelle Album „Natürlich!“ schwächelte etwas und erreichte nur Platz 18 in den Charts. So ganz natürlich ist der Erfolg dann wohl doch nicht.

Liebling der Schlagerwelt

In der Schlagerwelt hat Beatrice Egli aber einen festen Platz. In diesem Jahr wurde sie mit dem „Schlagerplanet Award“ als „Liebling des Jahres“ ausgezeichnet. Sie ist zudem regelmäßiger Gast in den Fernseh-Shows „Willkommen bei Carmen Nebel“, „Florian Silbereisen“ oder im „ZDF Fernsehgarten“.

Ihre größten Hits

In Halle wird Beatrice Egli ihre größten Hits singen. Darunter ist das Lied „Mein Herz“, womit sie bei DSDS gewann. Aber sie wird auch die Stücke aus ihrem neuen Album vortragen. Neben Titeln wie „Terra Australia“ oder „Rock mis Härz“ gibt es auch einen Song, der „Le Li La (Leben Lieben Lachen)“ heißt. Und damit schließt sich der Kreis.

Der Auftritt von Beatrice Egli im Gerry Weber Event Center am Freitag, 26. Februar 2021, beginnt um 19 Uhr. Eintritt: 49,50 bis 74,50 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Im Juni begeistere Beatrice Egli ihre Fans in Papenburg.