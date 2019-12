Emsdetten. In Emsdetten ist eine Frau gewaltsam getötet worden. Gegen ihren 67-jährigen Ehemann wurde mittlerweile Untersuchungshaft angeordnet. Er soll den Tod der Frau gewaltsam herbeigeführt haben.

Am Donnerstagnachmittag fanden Altenpfleger eine 61-jährige Bewohnerin leblos in ihrem Zimmer eines Pflegeheims an der Karlstraße in Emsdetten. Sie verständigten sofort Rettungskräfte und Polizei, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die vor Ort eingesetzte Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen. Die Auffindesituation in dem Zimmer deutete sofort daraufhin, dass der Tod der Frau gewaltsam herbeigeführt wurde. Im Zuge der ersten Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass der 67-jährige Ehemann für den Tod verantwortlich sein könnte.

U-Haft angeordnet

Am Freitag ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den 67-jährigen Ehemann an wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes an. Dies teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. "Der 67-jährige Beschuldigte wird verdächtigt, seine im Heim lebende Ehefrau getötet zu haben", wird Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in der Mitteilung zitiert. Er ergänzt: "In der polizeilichen Vernehmung hatte der Rheinenser den Tatvorwurf nicht eingeräumt; er wolle die Tat jedoch auch nicht abstreiten, könne sich aber nicht an das Geschehen erinnern."

Strafanzeige vor zwei Jahren

Im Jahr 2017 erstatteten Polizisten Strafanzeige gegen den 67-Jährigen, da er verdächtigt wurde, seine Ehefrau verletzt zu haben. Der Beschuldigte hatte damals selbst die Polizei verständigt. Da weder die 61-Jährige noch Familienangehörige einen Strafantrag stellen wollten und die Frau nur leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde das Verfahren eingestellt.

"Die Ermittlungen zum Tathergang und insbesondere zu dem Motiv dauern weiter an", erklärte der Leiter der Mordkommission Ulrich Bux.