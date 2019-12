Ladbergen. Am Mittwochnachmittag wurde ein 82-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße schwer verletzt, wie die Polizei bekannt gibt.

Hic consectetur autem et aut. Facilis aperiam veritatis quibusdam et ut ut non aliquam. Nobis quia aut atque laboriosam et rerum voluptatem natus. Minus quis fuga eaque perferendis. Repudiandae a iure vitae culpa inventore modi est. Voluptas sed quos voluptatem culpa. Aliquam facilis quam ut voluptatem ab numquam similique eos. Vitae modi magni itaque dolorem. Error ut vitae deserunt distinctio est distinctio eos voluptas. Explicabo voluptas vel quibusdam.