Osnabrück/Bad Oeynhausen. Die Identität der im vergangenen September gefundenen Leiche in Bad Oeynhausen ist geklärt: Der Mann galt seit Januar 2001 als vermisst.

Nach Angaben der für den Fall zuständigen Polizei Minden-Lübbecke handelt es sich bei dem Toten um einen gehbehinderten 63-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen. Gefunden wurde dieser Mitte September unter einer Terrasse, die Teil der Außengastronomie einer Bäckerei am Südbahnhof in Bad Oeynhausen ist.

Seit 19 Jahren vermisst – und wohl auch tot

Der Mann hatte am 31. Januar 2001 seine Wohnung ohne Geld und Ausweis verlassen und war nicht zurückgekehrt. Seine damalige und zwischenzeitlich verstorbene Lebensgefährtin hatte daraufhin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der damals 63-Jährige zu dieser Zeit starb. Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Mit der Identifizierung des Leichnams sind die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei aber nicht abgeschlossen. Vielmehr gilt es noch, die genauen Umstände des Verschwindens des Mannes zu klären.

Angehörige ausfindig gemacht

Bei der Beseitigung eines Wespennestes am 20. September wurde der Leichnam zufällig entdeckt. Zunächst übernahm die Mordkommission "Terrasse" die Ermittlungen zu den Todesumständen. Da sich keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergaben, übernahm das Kriminalkommissariat 1 der Mindener Kripo den Fall. In Zusammenarbeit mit der Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in Düsseldorf und den Gerichtsmedizinern aus Münster gelang es vor allem über den Zahnstatus die Identität des Toten zu klären. Mittlerweile wurde auch ein in Hessen lebender Angehöriger von den Mindener Beamten ermittelt und informiert.