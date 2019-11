Marktmitarbeiter finden Kokain in Bananenkiste in Gronauer Supermarkt CC-Editor öffnen

In Bananenkisten sind mehrere Kilogramm Kokain gefunden worden. Symbolfoto: imago images/Geisser

Gronau . Mitarbeiter eines Supermarktes in Gronau haben in einer Bananenkiste mehrere Kilogramm Kokain gefunden. Den Fund vom Vortag bestätigte am Donnerstag das Zollfahndungsamt Essen.