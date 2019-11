Aussenansicht des Landgerichts in Münster. Foto: Fabian Strauch/dpa

Münster. Nach einem Feuer in einem Hotel in Münster im August hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes gegen einen 36-Jährigen erhoben. Die Ermittler werfen dem ehemaligen Hotelchef vor, dass er seine geschiedene Ehefrau töten wollte, wie die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch mitteilte.