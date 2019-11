Störung bei Notrufnummer 110 in Nordrhein-Westfalen behoben CC-Editor öffnen

Die Notrufnummer der Polizei 110 ist am Mittwochmorgen wegen einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar gewesen. Foto: dpa

Düsseldorf. Die Notrufnummer der Polizei 110 ist am Mittwochmorgen wegen einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar gewesen.