Dortmund. Die „Nights of the Proms“ lassen seit 1985 Klassik auf Pop treffen. Traditionell sind viele Stars mit dabei. Das ist in diesem Jahr nicht anders, wenn die Show in der Dortmunder Westfalenhalle über die Bühne geht. Die „Night of the Proms“ gastiert auch in Hannover und Bremen.

Die Wurzeln der „Nights of the Proms“ reichen bis ins Jahr 1894 zurück. Damals fand in der Londoner Royal Albert Hall zum ersten Mal das Abschlusskonzert der BBC Proms statt, ein Festival der klassischen Musik.

1984 entwickelten die belgischen Studenten Jan Van Esbroeck und Jan Vereecke ein Konzert, bei dem neben Klassik auch Pop gespielt wurde. Am 19. Oktober 1985 feierte dieses Konzert schließlich im Sportpalast von Antwerpen Premiere. Das Konzept „Pop meets Classic“ war so erfolgreich, dass es 1990 in die Niederlande und 1994 nach Deutschland exportiert wurde.

Im Laufe der Jahre traten etliche Stars bei den „Nights of the Proms“ auf. Angelo Branduardi, Joe Cocker, Sting, Brain Ferry, Toto, Lisa Stansfield, Boy Goerge, aber auch deutsche Musiker wie Tim Bendzko oder die Münchner Freiheit waren dabei. In diesem Jahr wurden Alan Parsons, Al McKay‘s Earth, Wind & Fire Experience, Eric Bazilian & Rob Hyman von The Hooters, die kanadische Sopranistin Natalie Choquette und andere engagiert. Sie spielen ihre größten Hits mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Chor Fine Fleur unter der Leitung von Alexandra Arrieche.

Immer mit dabei ist John Miles, dessen Evergreen „Music“ zum festen Repertoire der „Nights of the Proms“ zählt. Der Produzent dieses Stücks, das 1976 zum Welthit wurde, war Alan Parsons. Er ist nach 1990 zum zweiten Mal bei einer „Night“ dabei. Parsons wird dieses Mal seine Hits wie „Eye in the Sky“ oder „Don‘t answer me“ in den Fokus stellen.

Bewegung in die „Night of the Proms“ kommt sicher bei dem Auftritt von Al McKay‘s Earth, Wind & Fire Experience. Gitarrist und Songwriter Al McKay war von 1973 bis 1981 Mitglied dieser legendären US-Funkband und schrieb zusammen mit Mastermind Maurice White die Hits „September“, „Sing a Song“ oder „Best of my Love“.

Mit Leslie Clio ist auch eine deutsche Künstlerin dabei. Sie bezeichnet ihren musikalischen Stil als Soul-Pop. 2012 erschien ihre Debütsingle „Told You So“, wenig später landete sie mit ihrer zweiten Single „Couldn’t Care Less“ einen Hit. 2018 nahm sie an der fünften Staffel von „Sing meinen Song“ teil.

Night of the Proms, Westfalenhalle, Dortmund, Sa., 30. 11., 20 Uhr, auch TUI Arena, Hannover, Mi., 18. 12. und ÖVB Arena, Bremen, So., 22. 12., Eintritt: 53,90 bis 94,90 Euro. Tickets erhältlich unter www.deinticket.de.