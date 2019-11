Münster/Osnabrück. Die Polizei Münster hat am frühen Dienstagmorgen einen betrunkenen 25-Jährigen aus Osnabrück am Steuer erwischt. Etwa eine Stunde später stoppte sie ihn erneut – und offenbar hatte der junge Mann noch mehr getrunken.

Um 1.08 Uhr hielt die Polizei den Osnabrücker an der Eisenbahnstraße an. Mit einem Renault war der Osnabrücker sehr langsam in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle schwankte der Osnabrücker. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,16. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein kassierte die Polizei ein, das Weiterfahren untersagte sie ihm.

Doch darauf gab der Mann offenbar wenig, denn nur eine Stunde nach dem ersten Anhalten, um 2.05 Uhr, fiel der Polizei in der Innenstadt erneut der Wagen und die unsichere Fahrweise des Fahrers auf. Erneut saß der 25-Jährige am Steuer. Erneut musste er pusten – diesmal kam er auf einen Wert von 1,22 Promille. Erneut musste er eine Blutprobe abgeben.

Den Osnabrücker erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Und er muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten, teilte die Polizei mit.

Wie der Fahrer zurück nach Osnabrück kam, ist nicht überliefert.