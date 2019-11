20-Jähriger in Bielefeld von Nachtbus überrollt: Obduktionsergebnis veröffentlicht CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa

Bielefeld. In der Nähe von Bielefeld wurde am vergangenen Samstag ein 20-Jähriger von einem Nachtbus überrollt. Der Mann starb an der Unfallstelle. Nun hat die Staatsanwaltschaft das Obduktionsergebnis veröffentlicht.